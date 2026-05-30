Ozan Güven'e eğlence mekanında soğuk duş: Sloganlar eşliğinde mekandan çıkarıldı!

"Bir fiske dahi vurmadım"

Dava sürecinin kesinleşmesinin ardından "kasten yaralama" suçundan netleşmiş 45 günlük hapis cezası bulunan Ozan Güven, geçmişte basına yaptığı savunmada suçlamaları kabul etmemişti. Güven, "Bir fiske dahi vurmadım. Evdeki abajur hukuken silah sayıldığı için ceza alıyorum. Abajuru saçma sapan bir şey yapmasın diye zorla elinden alırken bu olay yaşandı" ifadelerini kullanmıştı.

Kararın ardından Deniz Bulutsuz "Hukuki mücadeleyi kazandım" açıklamasını yaparken, Ozan Güven ise eleştirilere karşı "Mahkemenin kararı dışında hiçbir şey umurumda değil" şeklinde konuşmuştu. Kadıköy'deki son protestonun ardından oyuncudan yeni bir açıklama gelmedi.