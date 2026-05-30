Ozan Güven'e eğlence mekanında soğuk duş: Sloganlar eşliğinde mekandan çıkarıldı!
Ünlü oyuncu Ozan Güven, İstanbul Kadıköy'de gittiği bir eğlence mekanında kadınların tepkisiyle karşılaştı. Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan Güven için ''Failler dışarı'' sloganları atıldı. Tepkiler üzerine ünlü oyuncu mekandan çıkarıldı.
Ünlü oyuncu Ozan Güven'in, İstanbul Kadıköy'de arkadaşlarıyla eğlenmek için gittiği bir mekanda kadın müşterilerin protestosuyla karşılaşması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Mekanda Ozan Güven'in olduğunu fark eden bir grup kadın, yüksek sesle "Failler dışarı" şeklinde sloganlar atarak oyuncuya yönelik tepkilerini gösterdi. Olay anına ait cep telefonu görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
Kadıköy'de yaşanan bu protesto, Ozan Güven’in 2020 yılında eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz ile yaşadığı ve yargıya taşınan darp davasını yeniden kamuoyunun gündemine taşıdı. Deniz Bulutsuz, 13 Haziran 2020 tarihinde Güven’in kendisine fiziksel şiddet uyguladığını belirterek suç duyurusunda bulunmuş, ünlü oyuncu ise iddiaları reddederek karşı dava açmıştı.
İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın sonucunda yerel mahkeme, Ozan Güven'i “kasten yaralama” suçundan hapis cezasına çarptırırken, “hakaret” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlamalarından beraat ettirmişti. İstinaf mahkemesinin de yerel mahkemenin verdiği kararı onamasıyla birlikte hukuki süreç kesinleşmiş oldu.
"Bir fiske dahi vurmadım"
Dava sürecinin kesinleşmesinin ardından "kasten yaralama" suçundan netleşmiş 45 günlük hapis cezası bulunan Ozan Güven, geçmişte basına yaptığı savunmada suçlamaları kabul etmemişti. Güven, "Bir fiske dahi vurmadım. Evdeki abajur hukuken silah sayıldığı için ceza alıyorum. Abajuru saçma sapan bir şey yapmasın diye zorla elinden alırken bu olay yaşandı" ifadelerini kullanmıştı.
Kararın ardından Deniz Bulutsuz "Hukuki mücadeleyi kazandım" açıklamasını yaparken, Ozan Güven ise eleştirilere karşı "Mahkemenin kararı dışında hiçbir şey umurumda değil" şeklinde konuşmuştu. Kadıköy'deki son protestonun ardından oyuncudan yeni bir açıklama gelmedi.