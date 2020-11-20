Ozan Güven'in yeni sevgilisi ortaya çıktı
Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla mahkemelik olan oyuncu Ozan Güven, yeni bir aşka yelken açtı.
“Söylemezsem Olmaz” programının haberine göre ünlü oyuncu, model Gizem Yıldırım’la aşk yaşamaya başladı.
Çiftin olumsuz tepkiler nedeniyle ilişkilerini gizli tutmak istediği iddia edildi. İkilinin birliktelikleri, Yıldırım’ın sosyal medyadan paylaştığı tablo fotoğrafıyla ortaya çıktı.
Ali Elmacı imzalı tabloyu Ozan Güven, geçtiğimiz yıl satın almış ve yatak odasına koyarak Instagram hesabından paylaşmıştı.