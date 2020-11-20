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  3. 20 Kasım 2020 13:31

Ozan Güven'in yeni sevgilisi ortaya çıktı

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla mahkemelik olan oyuncu Ozan Güven, yeni bir aşka yelken açtı.

Ozan Güven'in yeni sevgilisi ortaya çıktı

“Söylemezsem Olmaz” programının haberine göre ünlü oyuncu, model Gizem Yıldırım’la aşk yaşamaya başladı.

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Ozan Güven'in yeni sevgilisi ortaya çıktı

Çiftin olumsuz tepkiler nedeniyle ilişkilerini gizli tutmak istediği iddia edildi. İkilinin birliktelikleri, Yıldırım’ın sosyal medyadan paylaştığı tablo fotoğrafıyla ortaya çıktı.

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Ozan Güven'in yeni sevgilisi ortaya çıktı

Ali Elmacı imzalı tabloyu Ozan Güven, geçtiğimiz yıl satın almış ve yatak odasına koyarak Instagram hesabından paylaşmıştı.

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Ozan Güven'in yeni sevgilisi ortaya çıktı

Gizem Yıldırım birliktelik iddialarına “Bu konuyla ilgili şu anda konuşmak istemiyorum” cevabını verdi.

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