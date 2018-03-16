Özcan Deniz ve Feyza Aktan evlendi; işte nikah fotoğrafları

Feyza Deniz gelinlik yerine beyaz bir elbise giymeyi tercih etti. Özcan Deniz evlenmeden 1 hafta önce ağabeyi Ercan Deniz’e şöyle söyledi: “Nikahın ‘Dünya Kadınlar Günü’nde olmasını istiyorum. Eşim ve tüm kadınlar başımın tacı.”



