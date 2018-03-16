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  3. 16 Mart 2018 10:19

Özcan Deniz ve Feyza Aktan evlendi; işte nikah fotoğrafları

Özcan Deniz'in 25 yaşındaki sevgilisi Feyza Aktan ile ‘8 Mart Kadınlar Günü’nde sessiz sedasız evlendiği ortaya çıktı.

Özcan Deniz ve Feyza Aktan evlendi; işte nikah fotoğrafları

Özcan Deniz (45) kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi, 7.5 aylık hamile Feyza Aktan (25) ile ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde evlendi. Posta gazetesinde yer alan habere göre; Özcan Deniz’in, Zekeriyaköy’deki lüks villasında yapılan nikaha 15 kişi katıldı. Nikah şahitleri ise aile dostlarıydı.

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Özcan Deniz ve Feyza Aktan evlendi; işte nikah fotoğrafları

Feyza Deniz gelinlik yerine beyaz bir elbise giymeyi tercih etti. Özcan Deniz evlenmeden 1 hafta önce ağabeyi Ercan Deniz’e şöyle söyledi: “Nikahın ‘Dünya Kadınlar Günü’nde olmasını istiyorum. Eşim ve tüm kadınlar başımın tacı.”

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Özcan Deniz ve Feyza Aktan evlendi; işte nikah fotoğrafları

OĞLUNUN ADI KUZEY

Özcan-Feyza Deniz 1.5 ay sonra dünyaya gelecek oğullarının ismini de ‘Kuzey’ olarak belirledi.

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Özcan Deniz ve Feyza Aktan evlendi; işte nikah fotoğrafları

Çift balayına çıkmayacak. Özcan Deniz’in başrolünde olduğu Star TV’deki ‘İstanbullu Gelin’in Haziran’daki finalinden sonra yine az sayıda kişinin katıldığı bir düğün yapacak. Çift balayına oğulları Kuzey ile birlikte gidecek.

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