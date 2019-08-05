SON DAKİKA
ERDOĞAN'DAN KAMU ÇALIŞANLARINA BAYRAM MÜJDESİ
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 05 Ağustos 2019 14:38

Özcan Deniz- Feyza Aktan çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı

Özcan Deniz ve Feyza Aktan çifti sürpriz bir kararla boşanma kararı almıştı. Ardından birlikte tatile çıkarak şaşırtan çiftin boşanma nedeni ortaya çıktı.

Özcan Deniz- Feyza Aktan çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı

Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında yaşanan gelişmeler sonrası hayranları ünlü çiftin neden boşandığını merak ediyordu.

1/ 12
Özcan Deniz- Feyza Aktan çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı

Boşanma ile alakalı hiçbir açıklama yapmayan çift, birlikte tatile çıkarak herkesi şaşırtmıştı.

2/ 12
Özcan Deniz- Feyza Aktan çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı

Bugün "2. Sayfa" programında yer alan bilgiye göre; çift yurt dışı tatillerinde büyük kavgaya tutuştu ve yaşanan inatlaşma sonucu boşanma kararı aldı.

3/ 12
Özcan Deniz- Feyza Aktan çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı

Feyza Aktan sonrasında geri adım atsa da Özcan Deniz geri atmadı ve çift anlaşmalı olarak boşandı.

4/ 12
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM