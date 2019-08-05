Özcan Deniz- Feyza Aktan çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı
Özcan Deniz ve Feyza Aktan çifti sürpriz bir kararla boşanma kararı almıştı. Ardından birlikte tatile çıkarak şaşırtan çiftin boşanma nedeni ortaya çıktı.
Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında yaşanan gelişmeler sonrası hayranları ünlü çiftin neden boşandığını merak ediyordu.
Boşanma ile alakalı hiçbir açıklama yapmayan çift, birlikte tatile çıkarak herkesi şaşırtmıştı.
Bugün "2. Sayfa" programında yer alan bilgiye göre; çift yurt dışı tatillerinde büyük kavgaya tutuştu ve yaşanan inatlaşma sonucu boşanma kararı aldı.