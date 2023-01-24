Özcan Deniz kendisinden 21 yaş küçük sevgilisiyle evlendi!
Özcan Deniz bir süredir kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar ile gizlice dünya evine girdi.
Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz programının iddiasına göre, Özcan Deniz ile İranlı sevgilisi Samar Dadgar gizlice evlendi.
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Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz bu evliliği kesinlikle onaylamıyordu.
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İddiaya göre çift gizlice evlendi. Söylemezsem Olmaz programı bu karelerin düğünden olduğunu ileri sürdü.
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Arkadaki tablonun da bu iddianın kanıtı olduğu öne sürüldü.
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