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  4. Özcan Deniz kendisinden 21 yaş küçük sevgilisiyle evlendi!

Özcan Deniz kendisinden 21 yaş küçük sevgilisiyle evlendi!

Özcan Deniz bir süredir kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar ile gizlice dünya evine girdi.

Özcan Deniz kendisinden 21 yaş küçük sevgilisiyle evlendi! - Resim: 1

Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz programının iddiasına göre, Özcan Deniz ile İranlı sevgilisi Samar Dadgar gizlice evlendi. 

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Özcan Deniz kendisinden 21 yaş küçük sevgilisiyle evlendi! - Resim: 2

Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz bu evliliği kesinlikle onaylamıyordu.

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Özcan Deniz kendisinden 21 yaş küçük sevgilisiyle evlendi! - Resim: 3

İddiaya göre çift gizlice evlendi. Söylemezsem Olmaz programı bu karelerin düğünden olduğunu ileri sürdü.

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Özcan Deniz kendisinden 21 yaş küçük sevgilisiyle evlendi! - Resim: 4

Arkadaki tablonun da bu iddianın kanıtı olduğu öne sürüldü.

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