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  3. 30 Kasım 2019 16:18

Özcan Deniz suskunluğunu bozdu

Geçtiğimiz haziran ayında boşanan Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın ayrılığının perde arkasında Aslı Enver'in olduğu iddia edilmişti. Özcan Deniz iddialara yanıt verdi.

Özcan Deniz suskunluğunu bozdu

Deniz'in evliliğinin bitmesine 'İstanbullu Gelin' dizisindeki rol arkadaşı Aslı Enver'e duyduğu platonik aşkın neden olduğu iddia edildi. Çıkan haberlerin ardından Aslı Enver, sosyal medya hesabında sert bir açıklama yayınladı.

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Özcan Deniz suskunluğunu bozdu

Enver, "Sabahtan beri izlediğim haberlere çok kırgın ve sinirliyim. Üç yıl mesai yaptığım benim açımdan sadece çalışma arkadaşım olan Özcan Deniz'in evliliğini bitirmekle suçlanıyorum. Hiçbir zaman böyle birşey olmadı ve olmayacak. Yazık... Çok ayıp... Ne münasebet!" dedi.

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Özcan Deniz suskunluğunu bozdu

Güzel oyuncunun ardından eski partneri Özcan Deniz'den de açıklama geldi.

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Özcan Deniz suskunluğunu bozdu

"Kariyerimin bir çok döneminde sayamayacağım kadar uydurma ve yalan haberlerle haksızlığa uğradım. İlk zamanlar her saldırıya cevap verme telaşına düşerdim Sonra farkettim ki yapılmak istenen de tam olarak bu. Seni bu tuzağa çekip, yapay bir kaos yaratıp, bunu sağa bildikleri kadar sağıp para kazanmak ama bunu yaparken senin amacından sapmış yolculuğun, dağılmış psikolojin ve çökmüş ekonomin hiç ilgilendirmez onları."

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