Özcan Deniz suskunluğunu bozdu

"Kariyerimin bir çok döneminde sayamayacağım kadar uydurma ve yalan haberlerle haksızlığa uğradım. İlk zamanlar her saldırıya cevap verme telaşına düşerdim Sonra farkettim ki yapılmak istenen de tam olarak bu. Seni bu tuzağa çekip, yapay bir kaos yaratıp, bunu sağa bildikleri kadar sağıp para kazanmak ama bunu yaparken senin amacından sapmış yolculuğun, dağılmış psikolojin ve çökmüş ekonomin hiç ilgilendirmez onları."

