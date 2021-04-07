Özcan Deniz, yeni dizi için kolları sıvadı

Seni Çok Bekledim dizisinin vedası 3 bölüm sonra gerçekleşecek. Bugünlerde Özcan Deniz’in bir başka dizisi ise izleyicilerin karşısına çıkacak. Geçen yıl pandeminin ilk başladığı dönemde Özcan Deniz, Feyza Aktan, Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat’ın da yer aldığı bir dizi çekilmişti. Özcan Deniz, kendi imkanları ile kendi evinde çok az destek alarak Senkron isimli dizisini çekmiş ve sonrasında da montajı bitirmişti. İşte Senkron dizisi GAİN platformunda izleyicilerle buluşuyor.