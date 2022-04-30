Özcan Deniz'den eski eşi Feyza Aktan'a: Oğlumu benden kaçırdı
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz oğlunun doğum gününü kutlarken eski eşine ateş püskürdü.
Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Özcan Deniz, 2019 yılında "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" nedeniyle çekişmeli boşanma davası açmıştı. Çift, 2 yıl önce anlaşmalı olarak boşanmıştı.
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Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan ile yaşadıkları uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti. Eski eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan ünlü şarkıcı, davadan beraat etmiş ve Aktan'ı affettiğini belirtmişti. Özcan Deniz Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ateş püskürdü. Hikaye serisi yapan Özcan Deniz, "Zalimlik bu sene de sahnelendi" diyerek paylaşım serisi yayımladı.
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Deniz, oğlunun doğum gününde dahi kendisine gösterilmediğinden sert yakınırak şunları paylaştı:
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