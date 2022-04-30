Özcan Deniz'den eski eşi Feyza Aktan'a: Oğlumu benden kaçırdı

Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan ile yaşadıkları uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti. Eski eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan ünlü şarkıcı, davadan beraat etmiş ve Aktan'ı affettiğini belirtmişti. Özcan Deniz Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ateş püskürdü. Hikaye serisi yapan Özcan Deniz, "Zalimlik bu sene de sahnelendi" diyerek paylaşım serisi yayımladı.