Özcan Deniz'den ilk açıklama: ''Benim öyle bir kardeşim yok''
Geçtiğimiz günlerde Özcan Deniz'in kız kardeşi olduğunu iddia eden Gülcan Deniz, kalp hastası olduğunu ve abisi Özcan Deniz'in kendisine yardımcı olmadığını söylemişti. Gülcan Deniz günlerdir kendisinden yardım istemesine rağmen Den
Özcan Deniz'in kardeşi olduğunu söyleyen Gülcan Deniz kalp hastası olduğunu ve hem tedavi olmak hem de okumak istediğini dile getirmişti.
Özcan Deniz'den yardım talep eden genç kız, "Annem ağır hasta, ben de kalbimden rahatsızım. Hem tedavi olmak, hem de okumak istiyorum. Defalarca abime ulaşmaya çalıştım ama telefonlarımı açmıyor." demişti.
Kalp rahatsızlığı olan Gülcan Deniz, Özcan Deniz'den bir cevap alamayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da yardım istemiş, "Abim yoksa Cumhurbaşkanım var" demişti.
Özcan Deniz, sonunda Gülcan Deniz hakkında bir açıklama yaptı. Deniz, açıklamalarında, "Hakkımda böyle haberlerin yapılması beni derinden üzmüştür. Söz konusu kişiden medya vasıtası ile haberdar oldum. Olayı öğrendikten sonra hemen araştırma yaptım. Soyağacımıza baktım. Babamın üstüne kayıtlı böyle biri yok" dedi.