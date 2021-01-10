Özdemir Erdoğan’dan Zeki Müren hakkında olay sözler
2020 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödül Töreni'nde müzik dalında büyük ödüle layık görülen Özdemir Erdoğan, Posta'ya konuştu. Ünlü sanatçı, verdiği röportajda Zeki Müren hakkında olay yaratacak açıklamalar yaptı.
2020 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödül Töreni'nde müzik dalında büyük ödüle layık görülen Özdemir Erdoğan, Posta'a konuştu. Ünlü sanatçı, verdiği röportajda Zeki Müren hakkında olay yaratacak açıklamalar yaptı. Özdemir Erdoğan'ın röportajından satırbaşları şöyle:
'ONU İZLEYEN ERKEK ÇOCUKLARI TRAVMALAR YAŞADI'
Zeki Müren'e dair garip bir "Madam" çıkışınız oldu. Bu çıkışınızı pek anlayamadım... "Bakın, Zeki Müren ilk defa 1950'de piyasaya çıkmıştır ve o Türkiye'nin ilk rol modelidir. İnsanlarımız onu küçük erkek çocuklarıyla birlikte televizyonda seyretti. Ve onu izleyen erkek çocuklar travmalar yaşadı. Kötü bir rol modeldi. Sonradan bir sürü Zeki Müren'in taklitçileri çıktı. İnsanlar ona özendi. Ben bir insanın eşcinsel olmasından rahatsız olmam ama eğer bu, toplum önünde örnek olacak şekilde kullanılıyorsa zararlıdır."
"FERDİ ÖZBEĞEN DE EŞCİNSELDİ AMA KENDİNİ AFİŞE ETMEDİ"
Zeki Bey, bunu kullanıyor muydu sizce? "Elbette. Ferdi Özbeğen de eşcinseldi ama efendi efendi davrandı. Bir gün bile eşcinselliğini afişe etmedi. Kendi inançları ve kendi dünyasında efendi gibi öldü, gitti."
Bu sözleriniz bazı insanları incitip öfkelendirebilir. "Bakın mesela Bülent Ersoy, çok daha namuslu, çünkü o kadın oldu. Yani erkek çocuklara kötü örnek olmadı. 'Ben böyle hissediyorum' dedi ve gitti kadın oldu. Bu kadına kimse bir şey diyemez ama Zeki Müren kötü bir rol modeldi. Aklı başında olan herkes böyle düşünür.