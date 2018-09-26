  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 26 Eylül 2018 10:04

Özel bir klinikte görüntülenen Beren Saat korkuttu

Beren Saat, önceki gün Nişantaşı’ndaki bir klinikten çıkarken objektife takıldı.

Özel bir klinikte görüntülenen Beren Saat korkuttu

Hürriyet gazetesinden Cenker Tezel'in haberine göre Beren Saat, önceki gün Nişantaşı’ndaki bir klinikten çıkarken objektife takıldı.

1/ 6
Özel bir klinikte görüntülenen Beren Saat korkuttu

Ani hava değişiminden kötü etkilenen ünlü oyuncunun soğuk algınlığı şikayetiyle kliniğe geldiği ortaya çıktı.

2/ 6
Özel bir klinikte görüntülenen Beren Saat korkuttu

Sesinin kısık olduğunu söyleyen ve bu nedenle soruları yanıtlamakta güçlük çeken Saat, apar topar aracına binip dinlenmek üzere evinin yolunu tuttu.

3/ 6
Özel bir klinikte görüntülenen Beren Saat korkuttu

Beren Saat’in son dönemde bir hayli kilo verdiği gözlerden kaçmadı.

4/ 6
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM