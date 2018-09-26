Özel bir klinikte görüntülenen Beren Saat korkuttu
Beren Saat, önceki gün Nişantaşı’ndaki bir klinikten çıkarken objektife takıldı.
Hürriyet gazetesinden Cenker Tezel'in haberine göre Beren Saat, önceki gün Nişantaşı’ndaki bir klinikten çıkarken objektife takıldı.
Ani hava değişiminden kötü etkilenen ünlü oyuncunun soğuk algınlığı şikayetiyle kliniğe geldiği ortaya çıktı.
Sesinin kısık olduğunu söyleyen ve bu nedenle soruları yanıtlamakta güçlük çeken Saat, apar topar aracına binip dinlenmek üzere evinin yolunu tuttu.