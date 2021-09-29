Özer Hurmacı'nın eşinden 30 milyonluk dava
Mihriban Hurmacı, 'Astroloji haritasına baktırıp onu aldattığımı söylüyor' diyerek kendisine boşanma davası açan futbolcu eşi Özer Hurmacı'yı affetmedi. Karşı boşanma davası açan Hurmacı, 30 milyon TL istedi."
"KURGU VE İFTİRA" Mihriban Hurmacı, 'Astroloji haritalarına bakarak beni aldatan adam olmakla suçluyor' iddiasıyla kendisine boşanma davası açan eşi Özer Hurmacı'ya karşı boşanma davası açtı.
İddiaların kurgu ve iftira olduğunu öne süren Mihriban Hurmacı, 30 milyon lira tazminat ile üç çocuğu için toplam 75 bin lira iştirak nafakası talep etti. Eşinin kendisini evden atmakla tehdit ettiğini ve can güvenliğinin tehlikede olduğunu öne süren Mihriban Hurmacı, ayrıca 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.
Bir dönem Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor'da top koşturan Özer Hurmacı, 2015'te Mihriban Hurmacı'yla evlenmişti. geçtiğimiz günlerde İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran futbolcu, 6 yıllık eşi ve 3 çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı'ya evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle çekişmeli boşanma davası açtı.
Eşinin iddialarının kurgu olduğunu öne süren Mihriban Hurmacı dilekçesinde, "Özer Hurmacı, 'Ne kazandıysam kendi emeğimle kazandım. İstediğim şartlarda boşanmazsan oturduğun evden de atarım' diyerek müvekkilimi tehdit etmektedir. Özer Hurmacı'nın tehditleri yüzünden müvekkilimin can güvenliği de tehlikededir" denildi.