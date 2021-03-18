Özge Borak’tan aşk itirafı ''Pişmanım!''
Son olarak 'Menajerimi Ara'nın kadrosuna katıldığı haberleriyle gündeme gelen Özge Borak, 'Astrolojik Şifreler' programına konuk oldu.
Son olarak 'Menajerimi Ara'nın kadrosuna katıldığı haberleriyle gündeme gelen Özge Borak, 'Astrolojik Şifreler' programına konuk oldu.
Ünlü oyuncunun açıklamalarından satır başları şöyle: "Yurtdışına gitmeyi düşündüm ama o dönem yaşadığım bir ilişki vardı, 'gitmeyeyim' deyip vazgeçtim. Çok eskiden bahsediyorum. O dönem Türkiye'yi yurtdışında temsil etme seviyesinde elime bir iş geçti ve onu değerlendirmedim gibi değil, yurtdışında eğitimle ilgili bir durum söz konusuydu.
Gitmekten vazgeçtim. Gitmeme nedenim ilk evliliğim, okuldan arkadaşım Bülent Şakrak. O dönem onunla beraberdik. Yeni mezun olmuştum ve vazgeçtim.
Gitmediğim için pişmanım tabii ki. Gidip geri gelecektim, yurtdışına yerleşmek gibi bir düşüncem yoktu. Bülent o dönem gerektiği kadar kıskançtı. Ama gitmememi o istedi gibi durum söz konusu değil, kendim gitmedim.