Özge Özpirinçci ve Berrak Tüzünataç cesur kıyafetleri ile göz doldurdu
Geçtiğimiz yıl kızı Mercan'ı kucağına alan ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, bir süredir gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyordu. Özge Özpirinçci, bir önceki akşam katıldığı davette sütyensiz tarzıyla beğeni topladı.
2008 yılında başladığı oyunculuk kariyerine sayısız proje sığdıran Özge Özpirinçci, anne olduktan sonra setlere ara vermişti. Önceki akşam katıldığı organizasyonda boy gösteren yıldız, iddialı tarzıyla bakana yeniden baktırdı.
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Saçlarını kısacık kestiren güzel oyuncu, maskülen tarzıyla dikkat çekti.
Beyaz ceketinin içine bir şey giymeyen Özpirinçci, gazeteci dostu Mert Vidinli'ye poz vermeyi ihmal etmedi.
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Özge Özpirinçci'ye davette yakın arkadaşı Berrak Tüzünataç da eşlik etti.
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Transparan bir bluz giyen Berrak Tüzünataç da gecede iddiasını konuşturdu.
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