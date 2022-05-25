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Özge Özpirinçci'den makyajsız paylaşım

Tatile çıkan oyuncu Özge Özpirinçci Instagram hesabından makyajsız fotoğrafını paylaştı.

Özge Özpirinçci'den makyajsız paylaşım - Resim: 1

Oyuncu Özge Özpirinçci meslektaşı Burak Yamatürk ile nikah masasına oturmuş, geçtiğimiz aralık ayında da kızı Mercan'ı dünyaya getirmişti.

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Özge Özpirinçci'den makyajsız paylaşım - Resim: 2

Özpirinçci, tatil sezonunu açtı. Çektiği fotoğrafı da sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

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Özge Özpirinçci'den makyajsız paylaşım - Resim: 3

'Sezonu açtım' diyen Özge Özpirinçci, arkadaki mama sandalyesine de dikkat çekti.

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Özge Özpirinçci'den makyajsız paylaşım - Resim: 4

Özge Özpirinçci, Yakamoz dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolde yer almıştı.

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