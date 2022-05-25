Özge Özpirinçci'den makyajsız paylaşım
Tatile çıkan oyuncu Özge Özpirinçci Instagram hesabından makyajsız fotoğrafını paylaştı.
Oyuncu Özge Özpirinçci meslektaşı Burak Yamatürk ile nikah masasına oturmuş, geçtiğimiz aralık ayında da kızı Mercan'ı dünyaya getirmişti.
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Özpirinçci, tatil sezonunu açtı. Çektiği fotoğrafı da sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.
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'Sezonu açtım' diyen Özge Özpirinçci, arkadaki mama sandalyesine de dikkat çekti.
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Özge Özpirinçci, Yakamoz dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolde yer almıştı.
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