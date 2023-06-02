Özge Ulusoy Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına böyle isyan etti

Sabah'ta yer alan habere göre; Ulusoy açıklamasında "Ben 4-5 yıldır Bodrum'a gitmiyorum. Genelde tatil adresim Çeşme. Bodrum'un bir Fedon'u bir lahmacunu meşhur. Her yıl astronomik fiyatlarla ilgili haberleri çıkıyor. Ben lahmacuna 500 lira vermem" dedi.