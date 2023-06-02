Özge Ulusoy Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına böyle isyan etti
Her yaz gündeme gelen Bodrum'da lahmacıun fiyatları bu yıl da ilk olarak ünlüler tarafından dile getirildi.
Özge Ulusoy, Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına isyan etti.
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"Şov yapmanın anlamı yok. Öyle yerlere gidecek insanlar bu parayı seve seve veriyor ama bana göre değil!" diyen Özge Ulusoy fahiş fiyatlar konusuna dikkat çekti.
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Sabah'ta yer alan habere göre; Ulusoy açıklamasında "Ben 4-5 yıldır Bodrum'a gitmiyorum. Genelde tatil adresim Çeşme. Bodrum'un bir Fedon'u bir lahmacunu meşhur. Her yıl astronomik fiyatlarla ilgili haberleri çıkıyor. Ben lahmacuna 500 lira vermem" dedi.
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