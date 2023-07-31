Özge Ulusoy güzelliğinin sırrını açıkladı
Son günlerde değişimiyle dikkatleri üzerine çeken Özge Ulusoy, estetik iddialarına yanıt verdi. Ünlü manken, burun estetiği yaptırdığını ve güzelliğini bol su içmeye borçlu olduğunu söyledi.
Ünlü manken ve sunucu Özge Ulusoy, sık sık yüzündeki değişikliklerle gündeme geliyor.
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Bir kez daha estetik iddialarının odağında olan Ulusoy, bu kez sessizliğini bozdu.
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40 yaşındaki manken, hakkında yapılan haberlere sosyal medya hesabından yanıt verdi.
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"Botoks tavsiyem"
Son halini hikaye kısmından paylaşan Ulusoy, şu notu ekledi:
Bol su sağlıklı beslenme mutlu kalp iyi insanlık e bir tane burun estetiği bol bol mezoterapi gerektikçe botoks da tavsiyem, yaşasın böyle 40 olmak.
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