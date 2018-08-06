Özge Ulusoy Mykonos'ta coştu
Yunanistan'ın Mikonos adasında tatil yapan ünlü model Özge Ulusoy'un paylaştığı bikinili fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Ulusoy, fit vücuduyla dikkat çekti.
Yunanistan'ın Mikonos adasında tatil yapan ünlü model Özge Ulusoy'un paylaştığı bikinili fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Ulusoy, fit vücuduyla dikkat çekti.
Model Özge Ulusoy yaz tatilini, Yunanistan'ın gece hayatı ve plajlarıyla ünlü adası Mikonos'ta geçiriyor.
Güzel model, Yunanistan tatilinden sık sık fotoğraflar paylaşıyor. 36 yaşındaki Ulusoy'un son paylaştığı bikinili fotoğrafı ise kısa sürede binlerce beğeni aldı.