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  3. 06 Ağustos 2018 13:43

Özge Ulusoy Mykonos'ta coştu

Yunanistan'ın Mikonos adasında tatil yapan ünlü model Özge Ulusoy'un paylaştığı bikinili fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Ulusoy, fit vücuduyla dikkat çekti.

Özge Ulusoy Mykonos'ta coştu

Yunanistan'ın Mikonos adasında tatil yapan ünlü model Özge Ulusoy'un paylaştığı bikinili fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Ulusoy, fit vücuduyla dikkat çekti.

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Özge Ulusoy Mykonos'ta coştu

Model Özge Ulusoy yaz tatilini, Yunanistan'ın gece hayatı ve plajlarıyla ünlü adası Mikonos'ta geçiriyor.

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Özge Ulusoy Mykonos'ta coştu

Güzel model, Yunanistan tatilinden sık sık fotoğraflar paylaşıyor. 36 yaşındaki Ulusoy'un son paylaştığı bikinili fotoğrafı ise kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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Özge Ulusoy Mykonos'ta coştu

Fit vücuduyla dikkat çeken modelin fotoğrafına, hayranları övgü dolu yorumlar yazdı.

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