Özge Ulusoy, Wilma Elles, Ece Gürsel, Hande Taşkın... Ünlü mankenler podyumda boy gösterdi

Adana'da gelinlik defilesinde podyuma çıkacak olan Ulusoy, "Evlilik hayaliniz var mıydı?" soruna esprili bir yanıt verdi. Çocukluğumda hiç gelinlik hayali kurmadım. Küçükken astronot olma hayalim vardı. Astronot olamadım ama ona yakın bir meslek olan mankenliği seçtim. Devamlı havadayız, sürekli uçakla seyahat ediyoruz.