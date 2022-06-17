Özge Ulusoy, Wilma Elles, Ece Gürsel, Hande Taşkın... Ünlü mankenler podyumda boy gösterdi
Adana'da gerçekleştirilen Fashion Breeze Adana defilesinde Özge Ulusoy, Wilma Elles, Ece Gürsel, Açelya Kartal, Hande Taşkın gibi ünlü mankenler boy gösterdi.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Valiliği, Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası ve Adana Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği organizasyon hakkında, ilin isminin moda ile de anılıyor olmasından dolayı memnuniyetini dile getirdi ve Adana modasına desteklerinin süreceğini belirtti.
Defile öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özge Ulusoy, yeni jenerasyonda çok başarılı mankenlerin olduğunu söyledi. Ünlü model, veliahtı olarak Miss Exclusive of the World üçüncü güzeli Açelya Kartal'ı gösterdi.
Veliahtını ilan etmesinin mankenliği bırakacağı anlamına gelmediğini vurgulayan Ulusoy, uzun yıllar daha işini severek yapmaya devam edeceğini söyledi.
Adana'da gelinlik defilesinde podyuma çıkacak olan Ulusoy, "Evlilik hayaliniz var mıydı?" soruna esprili bir yanıt verdi. Çocukluğumda hiç gelinlik hayali kurmadım. Küçükken astronot olma hayalim vardı. Astronot olamadım ama ona yakın bir meslek olan mankenliği seçtim. Devamlı havadayız, sürekli uçakla seyahat ediyoruz.