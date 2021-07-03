Özge Ulusoy’dan ''aşk dolu'' paylaşım
Doğum günü dışında sevgilisiyle fotoğraf paylaşmayan ve göz önünde olmaktan kaçınan Ulusoy, paylaşımının altına, "İyi ki" notunu düştü.
Doğum günü dışında sevgilisiyle fotoğraf paylaşmayan ve göz önünde olmaktan kaçınan Ulusoy, paylaşımının altına, "İyi ki" notunu düştü.
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İlişkilerinin üçüncü yılında Ulusoy, bu paylaşımla birlikte Faruk Çolakoğlu ile birlikte üçüncü paylaşımını yapmış oldu.
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Ulusoy, paylaşımı sonrası kendisine mesaj atan bir takipçisini ise sosyal medyadan ifşa ederek ateş püskürdü.
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Ulusoy, "Tez zamanda birini bulup anne ol hanımefendi ol diğerleri gibi" yazan takipçisini ifşa ederek, "Bu kadın düşmanı kadına en güzel dersi spamlayarak veririz. Haydi bir el (spam) atalım" dedi.
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