Özge Ulusoy'un set paylaşımı olay oldu
Podyumun ve çekimlerin en çok aranan mankenlerinden olan Özge Ulusoy, pandemi döneminde bile ara vermeden çalışmaya deva etti. Son olarak bir dergi çekimine katılan Ulusoy, yaptığı paylaşımla olay oldu.
Podyumun ve çekimlerin en çok aranan mankenlerinden olan Özge Ulusoy, pandemi döneminde bile ara vermeden çalışmaya deva etti. Son olarak bir dergi çekimine katılan Ulusoy, yaptığı paylaşımla olay oldu.
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Ulusoy, nasıl hazırlandığını takipçileriyle paylaştı. Ünlü mankenin, elbise değiştirirken yayınladığı video herkesi şaşırttı.
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BAŞINA ÇÖP POŞETİ GEÇİRİLDİ
Başına çöp poşeti geçiren Özge Ulusoy videoyu; "Makyajı bozmadan nasıl elbise giyiyoruz?" notuyla yayınladı.
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YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ
2003 yılında katıldığı 'Miss Turkey' yarışmasında ikinci olan ve kariyer basamaklarını hızla tırmanan model ve sunucu Özge Ulusoy, yıllar içinde bir hayli değişti.
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