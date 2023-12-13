  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Özge Yağız süper minisiyle göz doldurdu

Özge Yağız süper minisiyle göz doldurdu

Sosyal medyadan paylaştığı pozlarla dikkat çeken Özge Yağız son pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu.

Özge Yağız süper minisiyle göz doldurdu - Resim: 1

Kırmızı taşlı süper mini elbisesiyle davette boy gösteren ünlü ismin pozlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

1 / 55
Özge Yağız süper minisiyle göz doldurdu - Resim: 2

Ünlü isme; 'Harika görünüyorsun', 'Yorumsuz', 'Bu güzellik şaka mı?', 'Maşallah' gibi yorumlar yapıldı.

2 / 55
Özge Yağız süper minisiyle göz doldurdu - Resim: 3

Özge Yağız 26 Eylül 1997 tarihinde İstanbul’da doğdu. Başkent Üniversitesi'nden mezun oldu.

3 / 55
Özge Yağız süper minisiyle göz doldurdu - Resim: 4

Oyuncu olmadan önce diyetisyenlik yaptığı bilinen Yağız, ilk oyunculuk deneyimini 2016 yılında yayınlanan Adını Sen Koy dizisi ile yaşadı.

4 / 55