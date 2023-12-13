Özge Yağız süper minisiyle göz doldurdu
Sosyal medyadan paylaştığı pozlarla dikkat çeken Özge Yağız son pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu.
Kırmızı taşlı süper mini elbisesiyle davette boy gösteren ünlü ismin pozlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.
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Ünlü isme; 'Harika görünüyorsun', 'Yorumsuz', 'Bu güzellik şaka mı?', 'Maşallah' gibi yorumlar yapıldı.
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Özge Yağız 26 Eylül 1997 tarihinde İstanbul’da doğdu. Başkent Üniversitesi'nden mezun oldu.
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Oyuncu olmadan önce diyetisyenlik yaptığı bilinen Yağız, ilk oyunculuk deneyimini 2016 yılında yayınlanan Adını Sen Koy dizisi ile yaşadı.
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