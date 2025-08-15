Özgü Kaya'nın tatil pozlarını gören ''manken misin yoksa oyuncu mu'' diye sordu

Üç Kız Kardeş, Kimse Bilmez, Adı Efsane ve Mehmetçik Kûtulamâre gibi birçok projede yer alan ünlü oyuncu Özgü Kaya, hem başarılı oyunculuğuyla hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirmeye devam ediyor.