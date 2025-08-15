Özgü Kaya'nın tatil pozlarını gören ''manken misin yoksa oyuncu mu'' diye sordu
Ekranların sevilen oyuncusu Özgü Kaya çıktığı yaz tatilinden yayınladığı fotoğraflarıyla meslektaşlarına ve mankenlere adeta dudak ısırttı.
Üç Kız Kardeş, Kimse Bilmez, Adı Efsane ve Mehmetçik Kûtulamâre gibi birçok projede yer alan ünlü oyuncu Özgü Kaya, hem başarılı oyunculuğuyla hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz geçtiğimiz günlerde şarkıcı Murat Dalkılıç ile aşk yaşadığı iddia edilen Özgü Kaya sosyal medya üzerinden Murat Dalkılıç ile katıldıkları bir etkinlikten yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmişti.
Magazin gündemi hala bu doğrulanmayan ya da yalanlanmayan aşk iddiasını konuşurken Özgü Kaya, bu iddiaların ardından şimdi de yaz tatili pozlarıyla gündemde.
Sosyal medya hesabından da peş peşe paylaşımlarda bulunan ünlü oyuncu, iddialı tatil pozlarıyla nefes kesti.
