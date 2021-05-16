Özgü Namal, eşinin ölümünün ardından köyceğiz defterini kapattı
Oyuncu Özgü Namal, Ekim 2020' de eşi Ahmet Serdar Oral'ı kaybettikten sonra Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bulunan evini kapattı.
Özgü Namal, yedi ay önce kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Ahmet Serdar Oral'la 10 seneliğine kiraladığı Köyceğiz'e bağlı Ağla köyünde bulunan evini boşalttı.
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Beş yıldır eşi ve çocuklarıyla birlikte orada yaşayan 42 yaşındaki oyuncunun, Ahmet Serdar Oral'ın vefatından sonra köye hiç gitmediği öğrenildi.
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Evin bahçesinde Özgü Namal'ın çocuklarının oyuncakları ve kurdukları salıncak, atıl vaziyette duruyor.
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Ayrıca oyuncunun, köyde eşiyle yatırım için satın aldıkları ve etrafına duvar ördükleri yedi dönüm, içinde küçük bir göl bulunan arsayı da 3 milyon TL'ye satışa çıkardığı konuşuluyor.
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