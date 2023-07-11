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  4. Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı! Cem Yılmaz gözyaşlarını tutamadı

Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı! Cem Yılmaz gözyaşlarını tutamadı

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren ünlü sanatçı Özkan Uğur için Taksim Camii’nde cenaze namazı kılındı. Uğur'un cenazesi kılınan cenaze namazının ardından, toprağa verilmek üzere Karacaahmet Mezarlığı'na götürüldü.

Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı! Cem Yılmaz gözyaşlarını tutamadı - Resim: 1

Daha önce üç kez lenf kanserini yenen ancak geçtiğimiz aylarda tekrar kansere yakalanan ve Üsküdar’da özel bir hastanede yoğun bakımda tedavi gören sanatçı Özkan Uğur 8 Temmuz Cumartesi günü 69 yaşında hayatını kaybetti. 

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Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı! Cem Yılmaz gözyaşlarını tutamadı - Resim: 2

 Özkan Uğur'un cenazesi Karacaahmet Gasilhanesi'nden alındı. 

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Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı! Cem Yılmaz gözyaşlarını tutamadı - Resim: 3

Uğur'un cenazesi Atatürk Kültür Merkezi (AKM)' ne götürüldü. Uğur AKM'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanacak. 

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Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı! Cem Yılmaz gözyaşlarını tutamadı - Resim: 4

Törenin açılışını oyuncu Zafer Algöz yaptı. 

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