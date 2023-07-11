Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı! Cem Yılmaz gözyaşlarını tutamadı
Bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren ünlü sanatçı Özkan Uğur için Taksim Camii’nde cenaze namazı kılındı. Uğur'un cenazesi kılınan cenaze namazının ardından, toprağa verilmek üzere Karacaahmet Mezarlığı'na götürüldü.
Daha önce üç kez lenf kanserini yenen ancak geçtiğimiz aylarda tekrar kansere yakalanan ve Üsküdar’da özel bir hastanede yoğun bakımda tedavi gören sanatçı Özkan Uğur 8 Temmuz Cumartesi günü 69 yaşında hayatını kaybetti.
1 / 34
Özkan Uğur'un cenazesi Karacaahmet Gasilhanesi'nden alındı.
2 / 34
Uğur'un cenazesi Atatürk Kültür Merkezi (AKM)' ne götürüldü. Uğur AKM'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanacak.
3 / 34
Törenin açılışını oyuncu Zafer Algöz yaptı.
4 / 34