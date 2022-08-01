Özlem Yıldız Bodrum'da güneşlenirken görüntülendi
Özlem Yıldız, önceki gün Bodrum’da şezlonga uzanarak güneşlenirken, bronz teniyle dikkat çekti.
Özlem Yıldız, her yıl olduğu gibi bu yıl da Bodrum'daydı. Önceki gün bir plajda güneşlenirken görüntülendi.
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Şezlongda uzanarak güneşlenen başarılı manken, bir ara yanında getirdiği kitabı açarak okudu.
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Yaklaşık iki saat boyunca da kitap okudu.
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Yıldız, Bodrum’un bunaltıcı sıcağına daha fazla dayanamayarak kendini Ege'nin mavi sularına bıraktı.
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