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  4. Özlem Yıldız Bodrum'da güneşlenirken görüntülendi

Özlem Yıldız Bodrum'da güneşlenirken görüntülendi

Özlem Yıldız, önceki gün Bodrum’da şezlonga uzanarak güneşlenirken, bronz teniyle dikkat çekti.

Özlem Yıldız Bodrum'da güneşlenirken görüntülendi - Resim: 1

Özlem Yıldız, her yıl olduğu gibi bu yıl da Bodrum'daydı. Önceki gün bir plajda güneşlenirken görüntülendi.

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Özlem Yıldız Bodrum'da güneşlenirken görüntülendi - Resim: 2

Şezlongda uzanarak güneşlenen başarılı manken, bir ara yanında getirdiği kitabı açarak okudu.

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Özlem Yıldız Bodrum'da güneşlenirken görüntülendi - Resim: 3

Yaklaşık iki saat boyunca da kitap okudu.

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Özlem Yıldız Bodrum'da güneşlenirken görüntülendi - Resim: 4

Yıldız, Bodrum’un bunaltıcı sıcağına daha fazla dayanamayarak kendini Ege'nin mavi sularına bıraktı.

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