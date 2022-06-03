Özlem Yıldız tatil sezonunu açtı

Kanal D ekranlarında yayınlanan "Konuştukça" programının sunucusu Özlem Yıldız, yaza bomba gibi girdi! Her sene olduğu gibi bu sene de Bodrum'da sezonu açan ünlü sunucu, denize girip, güneşlenirken sarı bikinisiyle objektiflere işte böyle takıldı!