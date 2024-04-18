Özlem Yıldız'dan estetik operasyonu sonrası gelen yoruma olay yanıt

Özlem Yıldız bu yoruma kayıtsız kalamadı ve 'Fatma teyzecim diyeceğim yaşta büyüksünüz güzelim diye bir beyanım olmadı, gerilerek hiç yürümedim. En son kusmuk emojilerinize de ellerinizden öperim diyerek karşılık veriyorum' dedi. Ünlü isim takipçisine verdiği bu yanıtla kısa sürede gündem oldu.