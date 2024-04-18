Özlem Yıldız'dan estetik operasyonu sonrası gelen yoruma olay yanıt
Bir dönemin ünlü mankeni şimdilerin ise güzel sunucusu Özlem Yıldız takipçisinin fotoğrafına yaptığı yoruma dayanamayan Yıldız, takipçisine verdiği yanıtla gündem oldu.
Sunucu Özlem Yıldız özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde sık sık yer alıyor
1 / 26
Özlem . Yıldız bu defa sosyal medyadaki pozlarına yapılan yoruma cevap verince gündeme oturdu.
2 / 26
Siyah mini elbisesiyle poz veren Özlem Yıldız'ın gönderisine bir takipçisi 'Kendini güzel mi zannediyorsun? O dudaklar ne? Birde gerile gerile yürüyüş deve kulağınla' diyerek yorum yaptı.
3 / 26
Özlem Yıldız bu yoruma kayıtsız kalamadı ve 'Fatma teyzecim diyeceğim yaşta büyüksünüz güzelim diye bir beyanım olmadı, gerilerek hiç yürümedim. En son kusmuk emojilerinize de ellerinizden öperim diyerek karşılık veriyorum' dedi. Ünlü isim takipçisine verdiği bu yanıtla kısa sürede gündem oldu.
4 / 26