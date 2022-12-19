Özlem Yıldız'dan Mehmet Ali Erbil için yıllar sonra gelen itiraf
Yıllar önce Mehmet Ali Erbil ile ciddi bir ilişki yaşayan Özlem Yıldız, şimdi ise katıldığı bir programda Mehmet Ali Erbil hakkında konuştu. Yıldız, 'Pişman mısınız?' sorusuna yanıt verdi.
Gökay Kalaycıoğlu’nun sunduğu '360 Derece' programının son konuğu Özlem Yıldız oldu.
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2013 yılında boşandığı Sinan Serter ile evliliğinden Demir adında bir oğlu dünyaya gelen Yıldız, programda özel hayatına dair açıklamalarda bulundu.
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42 yaşındaki sunucu, son dönemde TikTok videoları ve açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen Mehmet Ali Erbil ile ilişkisine dair yıllar önce yaşananları anlattı.
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Yıldız’ın yıllar önce kendisinden 23 yaş büyük Mehmet Ali Erbil ile aşk yaşadığı ve nişanlandığı öne sürülmüştü.
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