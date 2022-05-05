Pablo Escobar'ın malikanesinde yaşıyor: Sosyetik güzelin lüks yaşantısı olay oldu

2016’dan bu yana Amerika-Miami’de yaşayan Süreyya Yalçın lüks yaşantısıyla ve paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Giydiği iddialı kıyafetler ve pahalı mücevherleriyle sürekli haberleri çıkan Yalçın Ozan Baran ile evliliğinin ardından altı ay ABD'de, altı ay da Türkiye'deki evinde yaşamaya başladı. Genellikle yaz aylarında Türkiye'ye gelen ve tatil beldelerinde bolca bahşiş dağıtmasıyla tanınan ünlü isim verdiği röportajda bazı konulara açıklık getirdi.