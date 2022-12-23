Pakize Suda'ya büyük vefasızlık! Sanat camiası yalnız bıraktı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde beynine pıhtı atması sonucu felç geçiren oyuncu ve yazar Pakize Suda, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Suda, Muğla'da son yolcuğuna uğurlandı. Cenazeye sanat camiasından kimsenin katılmadığı görüldü.
Oyuncu, yazar Pakize Suda, 2016 yılında ilk olarak kanser tedavisi gören kardeşi Nuran Suda'yı bir yıl sonra ise annesi Sehavet Suda'yı kaybetti. Suda, opera sanatçısı ablası Ayşe Suda ve yeğenleriyle teselli buldu.
Bir süre sonra Pakize Suda'nın 'akıl zayıflığı' yaşadığını belirten ablası Ayşe Suda tarafından geçen yıl 11 Kasım'da vesayet davası açıldı. Çeşme Sulh Hukuk Mahkemesi, yeğeni Dilara Elagözlü'nün vasi olarak atadı. Akıl zayıflığı nedeniyle kötü günler yaşayan Pakize Suda, 15 Aralık'ta rahatsızlandı.
Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Pakize Suda'nın beynine giden ana damarlardan birinde pıhtı oluştuğu belirlendi. Bu nedenle felç geçiren ve yoğun bakımda tedaviye alınan Pakize Suda, 21 Aralık günü saat 11.00 sıralarında hayatını kaybetti.
SANAT CAMİASINDAN KİMSE YOKTU
Pakize Suda'nın yakınları tarafından Fethiye Devlet Hastanesi’nin morgundan alınan cenazesi, Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Kurşunlu Camii’ne getirildi. Cenaze törenine Suda'nın ablası Ayşe Suda, yeğenleri Dilara Elagözlü, Genco Çağlar, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Gökcan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı. Cenazeye sanat camiasından katılım olmaması dikkat çekti.