Paris Hilton balayı tatilinde aşka geldi

Dünyanın en zengin varisi olarak tanınan Paris Hilton, aradığı mutluluğu dördüncü nişanlısı Carter Reum'da bulmuştu. Hilton, geçen hafta Reum ile nikah masasına oturmuştu. Çift, kutlamalar bittikten sonra balayı için soluğu Fransız Polinezyası'nda bulunan Bora Bora Adası'nda aldı.