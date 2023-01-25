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Paris Hilton taşıyıcı anne yöntemiyle anne oldu

Dünyaca ünlü realite şov yıldızı Paris Hilton, taşıyıcı anne yöntemiyle anne olduğunu duyurdu.

Paris Hilton taşıyıcı anne yöntemiyle anne oldu - Resim: 1

Şarkıcı ve realite şov yıldızı Paris Hilton, eşi Carter Reum ile bebek sahibi olduklarını paylaştı.

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Paris Hilton taşıyıcı anne yöntemiyle anne oldu - Resim: 2

İlk kez annelik heyecanı yaşayan yıldız, Reum ile taşıyıcı anne sayesinde erkek bir bebeğin dünyaya geldiğini duyurdu.

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Paris Hilton taşıyıcı anne yöntemiyle anne oldu - Resim: 3

41 yaşındaki Hilton, People'ın haberine göre, "Anne olmak her zaman en büyük hayalimdi ve Carter ile birbirimizi bulduğumuz için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

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Paris Hilton taşıyıcı anne yöntemiyle anne oldu - Resim: 4

2021 yılında nişanlanan Hilton ve Reum, üç gün süren bir düğünle dünyaevine girmişti.

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