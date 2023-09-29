Parkta ölü bulunan Seda Fettahoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Olay, İstanbul’da Gümüşsuyu Ömer Avni Mahallesi 10 Aralık Şehitler Parkı'nda saat 10.00 sıralarında meydana gelmişti. Parkta yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından silah sesi duymasının ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Fettahoğlu’nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemede Fettahoğlu'nun cesedinin yanında üzerine kayıtlı bulundurma ruhsatlı bir tabanca ile boş kovan bulunmuştu.