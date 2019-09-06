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  3. 06 Eylül 2019 10:29

Partide kriz ! Ünlü sanatçı çekip gitti

''Aşk Tesadüfleri Sever 2'' film ekibi çekimlerinin tamamlanmasını partiyle kutladı. Filmin başrol oyuncusu Nesrin Cavadzade'nin geç gelmesi kriz çıkarttı. Ünlü sanatçı Zuhal Olcay partiyi terk etti.

Partide kriz ! Ünlü sanatçı çekip gitti

“Aşk Tesadüfleri Sever 2” ekibi, çekimlerin bitişini partiyle kutladı. Keyifli başlayan gece Zuhal Olcay için tatsız bitti. Partiyi terk eden sanatçıyı bu kadar sinirlendiren ise başrol oyuncusu Nesrin Cavadzade’ydi.

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Partide kriz ! Ünlü sanatçı çekip gitti

2 SAAT BEKLETTİ

İpek-Ömer Faruk Sorak çiftinin yönettiği “Aşk Tesadüfleri Sever 2”nin çekimleri tamamladı.

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Partide kriz ! Ünlü sanatçı çekip gitti

Film ekibi, setin bitişini önceki gün Beykoz Kundura Fabrikası’nda düzenlenen partiyle kutladı.

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Partide kriz ! Ünlü sanatçı çekip gitti

Gecede bir de basın toplantısı yapıldı. Ancak toplantı, başrol oyuncusu Nesrin Cavadzade’nin geç gelmesi nedeniyle 2 saat rötarlı başladı.

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