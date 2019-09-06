Partide kriz ! Ünlü sanatçı çekip gitti
''Aşk Tesadüfleri Sever 2'' film ekibi çekimlerinin tamamlanmasını partiyle kutladı. Filmin başrol oyuncusu Nesrin Cavadzade'nin geç gelmesi kriz çıkarttı. Ünlü sanatçı Zuhal Olcay partiyi terk etti.
“Aşk Tesadüfleri Sever 2” ekibi, çekimlerin bitişini partiyle kutladı. Keyifli başlayan gece Zuhal Olcay için tatsız bitti. Partiyi terk eden sanatçıyı bu kadar sinirlendiren ise başrol oyuncusu Nesrin Cavadzade’ydi.
2 SAAT BEKLETTİ
İpek-Ömer Faruk Sorak çiftinin yönettiği “Aşk Tesadüfleri Sever 2”nin çekimleri tamamladı.
Film ekibi, setin bitişini önceki gün Beykoz Kundura Fabrikası’nda düzenlenen partiyle kutladı.