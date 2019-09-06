Partide kriz ! Ünlü sanatçı çekip gitti

“Aşk Tesadüfleri Sever 2” ekibi, çekimlerin bitişini partiyle kutladı. Keyifli başlayan gece Zuhal Olcay için tatsız bitti. Partiyi terk eden sanatçıyı bu kadar sinirlendiren ise başrol oyuncusu Nesrin Cavadzade’ydi.

