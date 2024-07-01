''Party Girl''dü ''Bikini Girl'' oldu... Şeyma Subaşı bu fiziğiyle mankenleri çıldırtacak
Şeyma Subaşı yaz geldi paylaşımlarıyla sosyal medyada genç mankenlere taş çıkarttı. Sporsuz yaşayamayan Şeyma Subaşı fit hatlarıyla dönüp dönüp kendisine bir kez daha baktırdı.
Acun Ilıcalı ile olan evliliğinin sona ermesinin ardından sosyal medya fenomenine dönüşen bir çocuk annesi Şeyma Subaşı sosyal medya paylaşımlarıyla genç manken ve modellere tırnak yedirti.
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2023 yılında Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturan ve düğünden kısa bir süre sonra tek celsede boşanan Subaşı, yaz geldi paylaşımalarıyla gündem oldu.
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Hem yaza özel kıyafetleri hem de bikinili pozlarıyla sosyal medyayı sallayan Şeyma Subaşı'nın paylaşımlarına yorum yağdı.
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