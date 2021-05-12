Pazarlık mesajları ifşa olmuştu: Aygün Aydın ultrason görüntüsü paylaştı



Ardından ise Söylemezsem Olmaz programında Aygün Aydın'ın para için erkeklerle beraber olduğu iddiası üzerine gözyaşları içinde açıklama yaptı. Bu iddiaya oldukça sinirli olan Aydın, hem Hakan Sabancı'ya hem de Türklere hakaretler savurdu. Sabancı'ya küfretmeyi de atlamadı.