Pazarlık mesajları ifşa olmuştu: Aygün Aydın ultrason görüntüsü paylaştı
Önce Hakan Sabancı'yla aşk yaşadığını söyleyip ardından Sabancı'ya ve Türk milletine küfürler savuran daha sonra pazarlık mesajları ifşa olduğu iddia edilen Aygün Aydın'dan şoke eden bir paylaşım geldi.
Önce Hakan Sabancı'yla aşk yaşadığını söyleyip ardından Sabancı'ya küfürler sayan Aygün Aydın, ultrason görüntüsü paylaştı. Hamilelik iddiası yayıldı.
Aygün Aydın, haftalar önce Hakan Sabancı ile aşk yaşadığını iddia etti. Sabancı'yla konuştuğu mesajları Instagram hesabında yayımladı. Ardından da Sabancı'nın beğendiği kadınları ifşa edip, hakaretler savurdu. Bu hamleleriyle magazin gündeminde konuşulmaya başlayan Aydın, dur durak bilmedi.
Sosyal medyadan Hakan Sabancı'ya dair mesajlarıyla artık dalga geçilen kişi noktasına gelince ise ayrıldıklarını duyurdu. Hakan Sabancı, konuya ilişkin hiçbir zaman açıklama yapmadı. Aydın ise Sabancı sayesinde binlerce lira kazandığını, birçok kişiye istihdam sağladığını söyledi.
Ardından ise Söylemezsem Olmaz programında Aygün Aydın'ın para için erkeklerle beraber olduğu iddiası üzerine gözyaşları içinde açıklama yaptı. Bu iddiaya oldukça sinirli olan Aydın, hem Hakan Sabancı'ya hem de Türklere hakaretler savurdu. Sabancı'ya küfretmeyi de atlamadı.