Pelin Akil: ''Sahnede kanlar içinde kaldım…''
Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Pelin Akil, son dönemin en gözde oyuncularından biri oldu. Diziye altıncı sezonunda 'Bahar' karakteriyle dahil olan ve rolüyle çok ses getiren Akil, oynadığı tiyatro oyunlarıyla da çok konuşulmuştu.
Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Pelin Akil, son dönemin en gözde oyuncularından biri oldu. Diziye altıncı sezonunda 'Bahar' karakteriyle dahil olan ve rolüyle çok ses getiren Akil, oynadığı tiyatro oyunlarıyla da çok konuşulmuştu. Ancak ünlü oyuncu, geçtiğimiz yıllarda tiyatro sahnesinde çok talihsiz bir kaza geçirdi.
Bora Severcan'ın yönettiği 'Abim Geldi' adlı komedi oyunuyla geçtiğimiz yıllarda izleyiciyle buluşan Akil, hiç unutamadığı bir anısını paylaştı. Ünlü oyuncu, sahnede öyle bir acı yaşadı ki yıllarca o an aklından çıkmadı.
Turneye gittikleri oyunun birinde henüz oyun yeni başlamışken bir kaza geçirdiğini belirten ünlü oyuncu, "Oyunda sürekli kapılardan girip çıkıyordum. Yine keyifle başlayan oyunumuzun birinde kapıyı yanlışlıkla elimin üzerine kapattım. Elime baktığım an gördüğüm manzara karşısında şok yaşadım" dedi.