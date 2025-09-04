Pelin Akil şarkıcılığa transfer oluyor
Türkiye'nin örnek çifti olarak gösterilirken sürpriz bir kararla boşanan Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinden boşanma sonrası ilk dikkat çeken açıklama büyük bir sürprizle Pelin Akil'den geldi.
Rol aldıkları Arka Sıradakiler dizisinde tanışan Anıl Altan ve Pelin Akil çifti, 2016 yılında nikah masasına oturmuş ve 2019'da da Alin ve Lina adında ikiz bebekleri dünyaya gelmişti. Mutlu evlilikleri devam eden ve Instagram'da sık sık paylaşım yapan çiftin üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilmişti. Hatta çiftin yaklaşık bir aydır ayrı evlerde yaşadığı öne sürülmüştü.
Türkiye'nin örnek çifti olarak gösterilirken bir süredir boşanacakları iddia edilen fakat bu iddiaları her seferinde yalanlayan Pelin Akil ve Anıl Altan çifti bu sefer boşanma kararlarını kendileri açıkladı ve ardından da boşanarak 8 aydır sürdürdükleri evliliklerini noktalayarak yaşamlarını ayırdı.
Ayrılık sonrası ilk kez konuşan Akil, Şamdan Plus dergisine özel açıklamalarda bulundu.
“Özel hayatımdaki değişim bana büyük bir dönüşüm getirdi” diyen ünlü oyuncu, “Şimdi biliyorum ki, ben mutluysam kızlarım da mutlu. O yüzden enerjimi yüksek tutmaya, bana iyi gelen şeylerin peşinden gitmeye özen gösteriyorum” ifadelerini kullandı.