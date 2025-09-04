Pelin Akil şarkıcılığa transfer oluyor

Rol aldıkları Arka Sıradakiler dizisinde tanışan Anıl Altan ve Pelin Akil çifti, 2016 yılında nikah masasına oturmuş ve 2019'da da Alin ve Lina adında ikiz bebekleri dünyaya gelmişti. Mutlu evlilikleri devam eden ve Instagram'da sık sık paylaşım yapan çiftin üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilmişti. Hatta çiftin yaklaşık bir aydır ayrı evlerde yaşadığı öne sürülmüştü.