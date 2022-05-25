Pelin Akil ve Anıl Altan'ın tatilde
Pelin Akil ve Anıl Altan ikizleriyle birlikte Antalya'da tatil yaparken verdikleri pozları paylaştı.
Pelin Akil ve Anıl Altan ikizleriyle birlikte Antalya'da tatilde. Ama bu tatilin bir özelliği var o da bedava olması. Sosyal medyayı aktif kullanan çift tatilin keyifli anlarını da sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmiyor.
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Pelin Akil ve Anıl Altan çifti ikiz kızları kızları Alin ve Lina’yı da alarak Antalya’ya tatile gitti.
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Beş yıldızlı yıldızlı bir tatil köyünde kalıyorlar.
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Oyunculuğu bırakıp artık ‘influencer’ olan çift takipçilerinin hayranlık dolu yorumlar yazdığı aile fotoğrafları paylaştı.
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