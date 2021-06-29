Pelin Akil'in bikinili pozu sosyal medyayı salladı
Pelin Akil, yaz dönemini eşi ve ikiz kızları ile birlikte tatil yaparak geçirirken bikinili pozu fit görünümüyle sosyal medyada olay oldu.
2016 yılında Anıl Altan'la hayatını birleştiren Pelin Akil, mutlu bir evlilik sürüyor.
1 / 8
Pelin Akil, yaz dönemini eşi ve ikiz kızları ile birlikte tatil yaparak geçiriyor.
2 / 8
Pelin Akil, tatillerinden güzel anları sık sık takipçileriyle paylaşıyor.
3 / 8
Güzel oyuncu Pelin Akil son olarak, siyah bikinisiyle ayna karşısında verdiği pozu hayranlarıyla paylaştı.
4 / 8