Pelin Karahan siyah elbisesiyle mest etti
Verdiği kilolarla adından söz ettiren, Kıbrıs Zafere Doğru'nun 'İnci'si Pelin Karahan derin yırtmaçlı siyah elbisesiyle mest etti.
Ankara doğumlu, anneanne tarafından Arnavut kökenli, anne tarafından Selanik göçmeni olan oyuncu Pelin Karahan yine güzelliği ile adından söz ettirdi.
1 / 36
Şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde 'İnci' karakterine hayat veren Karahan, son paylaşımı ile sosyal medyayı salladı.
2 / 36
37 yaşında olan başarılı oyuncu en son verdiği kilolar ile gündeme gelmişti.
3 / 36
Instagram hesabından derin yırtmaçlı siyah elbisesi ile pozlarını paylaşan Karahan'ın gönderisi beğeni yağmuruna tutuldu.
4 / 36