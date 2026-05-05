Pelin Karahan'dan yıllar sonra gelen Kavak Yelleri itirafı
Geçtiğimiz günlerde 12 yıllık eşi Bedri Güntay'dan boşanarak gündeme bomba gibi düşen Pelin Karahan, şimdi de kariyerinin dönüm noktası olan Kavak Yelleri dizisiyle ilgili yıllar sonra yaptığı itirafla gündemde.
Kavak Yelleri, Muhteşem Yüzyıl ve Kirli Sepeti gibi başarılı projelerle tanınan, şimdilerde ise sunuculuk kariyerine odaklanan Pelin Karahan, konuk olduğu bir YouTube programında samimi açıklamalarda bulundu.
Hem 12 yıllık evliliğini geçtiğimiz hafta sonlandırmasıyla hem de mesleki itiraflarıyla dikkat çeken Karahan, Kavak Yelleri dönemine dair karanlık bir anısını paylaştı.
Dizide canlandırdığı 'Aslı' karakteriyle milyonların sevgisini kazanan oyuncu, çekimler sırasında yaşadığı travmatik bir sahnenin panik atak hastalığını tetiklediğini söyledi
. Karahan, o anları şu sözlerle anlattı:
"Diri diri gömüldüğüm bir sahne vardı. Üstüme ıslak toprak attılar, yönetmen 'Nefesini tut' dedi. Toprağın ağırlığıyla parmağımı bile kaldıramadım. O kadar ağır ve gerçekçiydi ki ertesi gün terapiye başladım."