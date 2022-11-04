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  4. Pembelere bürünen Kenan Doğulu sosyal medyanın diline düştü

Pembelere bürünen Kenan Doğulu sosyal medyanın diline düştü

Netflix'in dün gece gerçekleştirilen etkinliğine katılan ünlü şarkıcı Kenan Doğulu'nun pembe kıyafeti ve ayakkabıları sosyal medyada dalga konusu oldu.

Pembelere bürünen Kenan Doğulu sosyal medyanın diline düştü - Resim: 1

Türkiye'de 6. yılını kutlayan Netflix, pek çok ünlü ismin katılımıyla eğlenceli bir etkinlik düzenlendi.

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Pembelere bürünen Kenan Doğulu sosyal medyanın diline düştü - Resim: 2

Pek çok ünlü isim tercih ettiği kıyafetle dikkat çekerken, geceye damga vuran isimler Kenan Doğulu ve Beren Saat oldu.

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Pembelere bürünen Kenan Doğulu sosyal medyanın diline düştü - Resim: 3

Pembeler içinde el ele geceye katılan çiftin fotoğrafları sosyal medyada dalga konusu oldu.

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Pembelere bürünen Kenan Doğulu sosyal medyanın diline düştü - Resim: 4

İkilinin fotoğraflarını görenler, 'Kenan ve Beren bundan sonra hayatlarına pamuk şeker olarak devam etme kararı aldı' diyerek kıyafetlerini ti'ye aldılar.

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