Performanslarıyla gönüllerde taht kurmuşlardı: MasterChef şampiyonları şimdi ne yapıyor?

2021-2022 sezonunun yarışmacıları her ne kadar merak edilse de geçmişte şampiyon olan yarışmacıların günümüzde ne işle uğraştıkları da zaman zaman araştırlıyor. Peki, MasterChef şampiyonları şimdi ne yapıyor? Muzzaffer Şenduran, Uğur Kardaş, Cemre Uyanık, Serhat Doğramacı, Eren Kaşıkçı nerede, ne iş yapıyor?