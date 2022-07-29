Performanslarıyla gönüllerde taht kurmuşlardı: MasterChef şampiyonları şimdi ne yapıyor?
İlk kez 2011 yılında Show Tv ekranlarında yayınlanmaya başlayan MasterChef Türkiye'nin şampiyonları Muzzaffer Şenduran, Uğur Kardaş, Cemre Uyanık, Serhat Doğramacı, Eren Kaşıkçı şimdilerde neler yapıyor?
Danilo Zanne, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyesi olduğu MasterChef Türkiye, yıllardır en çok izlenen programlardan biri. İlk yayınına Show Tv'de 2011 yılında başlayan ünlü yemek yarışması şu anda 6. sezonunu çekiyor. Bu zamana kadar 5 şampiyon çıkartan MasterChef Türkiye 2022, hala 2. turunda.
Şeflere yaptıkları yemekleri tattıran ve belirlenmiş sürelerde yarışan yarışmacılar, en iyi yemeği yaparak şiampiyon olmaya çalışıyor. Şu an 2. tur elemelerinin yaşandığı programda, jüri karşsına çıkan üç yarışcmacı arasında rekabet yaşanıyor ve her üç yarışmacıdan biri bir üst tura çıkıyor.
Bazı zamanlarda üç yarışmacının da elendiği MasterChef'te, yarışmacıların performansları izleyicileri ekrana kilitliyor. Sezon sonunda MasterChef olabilmek için kıyasıya bir mücadele içinde olan yarışmacılar, sosyal medyada ve Google arama motorunda en çok aratılan isimlerden biri oluyor.
2021-2022 sezonunun yarışmacıları her ne kadar merak edilse de geçmişte şampiyon olan yarışmacıların günümüzde ne işle uğraştıkları da zaman zaman araştırlıyor. Peki, MasterChef şampiyonları şimdi ne yapıyor? Muzzaffer Şenduran, Uğur Kardaş, Cemre Uyanık, Serhat Doğramacı, Eren Kaşıkçı nerede, ne iş yapıyor?