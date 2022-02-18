Pes artık! Madonna bu sefer tuvaletten paylaştı
Sosyal medya hesabından cesur paylaşımlara imza atan dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, bu sefer tuvalet pozuyla eleştirilerin hedefi oldu.
ABD'li yıldız şarkıcı Madonna şu sıralar şarkılarından çok iddialı paylaşımlarıyla gündeme geliyor.
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Geçtiğimiz aylarda yarı çıplak pozlar veren ancak Instagram'ın sansürüne takılan Madonna, çılgın paylaşımları için bu kez ilginç bir yola başvurdu.
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Her paylaşımı infial yaratan 63 yaşındaki şarkıcı yine sınır tanımadı ve tuvalette poz verdi.
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Ünlü şarkıcının verdiği pozları sıkı takipçileri beğenirken, birçok kişi paylaşımdan rahatsız oldu.
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