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  4. Pes artık! Madonna bu sefer tuvaletten paylaştı

Pes artık! Madonna bu sefer tuvaletten paylaştı

Sosyal medya hesabından cesur paylaşımlara imza atan dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, bu sefer tuvalet pozuyla eleştirilerin hedefi oldu.

Pes artık! Madonna bu sefer tuvaletten paylaştı - Resim: 1

ABD'li yıldız şarkıcı Madonna şu sıralar şarkılarından çok iddialı paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

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Pes artık! Madonna bu sefer tuvaletten paylaştı - Resim: 2

Geçtiğimiz aylarda yarı çıplak pozlar veren ancak Instagram'ın sansürüne takılan Madonna, çılgın paylaşımları için bu kez ilginç bir yola başvurdu.

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Pes artık! Madonna bu sefer tuvaletten paylaştı - Resim: 3

Her paylaşımı infial yaratan 63 yaşındaki şarkıcı yine sınır tanımadı ve tuvalette poz verdi.

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Pes artık! Madonna bu sefer tuvaletten paylaştı - Resim: 4

Ünlü şarkıcının verdiği pozları sıkı takipçileri beğenirken, birçok kişi paylaşımdan rahatsız oldu.

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