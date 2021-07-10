Petek Dinçöz, estetikten tanınmaz hale geldi

Son paylaşımındaki değişikliği ile takipçilerini şaşkına çeviren Petek Dinçöz, “İnşallah hasta değildir, tanıyamadım”, "Petek estetikçöz", "Petek Dinçöz olamaz bu, kayıp kardeşi falandır bence", “estetik değil, resmen kafa nakli” gibi yorumlar aldı.