Petek Dinçöz, estetikten tanınmaz hale geldi
Bir döneme şarkılarıyla ve danslarıyla damga vuran Petek Dinçöz geçirdiği estetik operasyonları sonrasında tanınmaz halde.
Son paylaşımındaki değişikliği ile takipçilerini şaşkına çeviren Petek Dinçöz, “İnşallah hasta değildir, tanıyamadım”, "Petek estetikçöz", "Petek Dinçöz olamaz bu, kayıp kardeşi falandır bence", “estetik değil, resmen kafa nakli” gibi yorumlar aldı.
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Petek Dinçöz, 2014 yılında Serkan Kadaloğlu ile nikah masasına oturdu.
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Dansları ve şarkılarıyla bir döneme damga vuran Petek Dinçöz'ün İrfan adında bir erkek çocuğu var.
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İşte Petek Dinçöz’ün herkesi şaşkına uğratan son hali.
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