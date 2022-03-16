  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Petek Dinçöz ile Serkan Kodaloğlu tek celsede boşandı

Petek Dinçöz ile Serkan Kodaloğlu tek celsede boşandı

2022'de boşanan ünlüler kervanına Petek Dinçöz de katıldı. Ünlü şarkıcı, 8 yıllık eşi Serkan Kodaloğlu ile anlaşmalı olarak boşandı.

Petek Dinçöz ile Serkan Kodaloğlu tek celsede boşandı - Resim: 1

Ünlüler dünyasından boşanma haberleri gelmeye devam ediyor.

Şarkıcı Petek Dinçöz ile iş insanı Serkan Kodaloğlu'ndan kötü haber geldi. 2014 yılında nikah masasına oturan ünlü çift, 8 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı.

1 / 14
Petek Dinçöz ile Serkan Kodaloğlu tek celsede boşandı - Resim: 2

Kötü haberi sosyal medya hesabından Petek Dinçöz verdi:

2 / 14
Petek Dinçöz ile Serkan Kodaloğlu tek celsede boşandı - Resim: 3

"Sayın Serkan Kodaloğlu ile 2014 yılından beri devam eden evliliğimizi karşılıklı saygı çerçevesinde, anlaşmalı olarak bitirme kararı aldık.

3 / 14
Petek Dinçöz ile Serkan Kodaloğlu tek celsede boşandı - Resim: 4

Oğlumuz İrfan Aslan Kodaloğlu için her zaman anne-baba ilişkimiz devam edecek. Sürece ve yaşananlara saygı duyulması dileğiyle…"

4 / 14