Petek Dinçöz ile Serkan Kodaloğlu tek celsede boşandı
2022'de boşanan ünlüler kervanına Petek Dinçöz de katıldı. Ünlü şarkıcı, 8 yıllık eşi Serkan Kodaloğlu ile anlaşmalı olarak boşandı.
Ünlüler dünyasından boşanma haberleri gelmeye devam ediyor.
Şarkıcı Petek Dinçöz ile iş insanı Serkan Kodaloğlu'ndan kötü haber geldi. 2014 yılında nikah masasına oturan ünlü çift, 8 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı.
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Kötü haberi sosyal medya hesabından Petek Dinçöz verdi:
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"Sayın Serkan Kodaloğlu ile 2014 yılından beri devam eden evliliğimizi karşılıklı saygı çerçevesinde, anlaşmalı olarak bitirme kararı aldık.
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Oğlumuz İrfan Aslan Kodaloğlu için her zaman anne-baba ilişkimiz devam edecek. Sürece ve yaşananlara saygı duyulması dileğiyle…"
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