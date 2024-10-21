Petek Dinçöz'e sahnede bıçaklı saldırı girişimi
Baştan aşağı değiştirdiği imajıyla sahnelere geri dönen Petek Dinçöz son zamanlarda konserlerde sanatçılara "telefon" atılmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada sahnede yaşadığı bıçaklı saldırı girişimini anlattı.
Yeniden sahnelere dönen Petek Dinçöz, KKTC’de verdiği konserle adeta müzik ziyafeti yaşattı. Dinçöz, bir başka şarkıcı Murat Boz’a sahnedeyken atılan cisme ilişkin de açıklamalarda bulundu.
Dinleyicilerin son zamanlarda sahneye yabancı maddeler atmasına ilişkin de konuşan Dinçöz, "Bizim de zaman zaman başımıza gelebiliyor. Bazı kendini bilmezler bu tür şeyler yapabiliyor. Murat'ı görünce üzüldüm, kalıcı bir hasar olabilirdi” dedi ve kendi başına gelen olayı şöyle anlattı:
"Bir gün benim de başıma geldi. Konserde sahneye bıçakla fırlayan biri vardı. Bıçağı bana salladı. Koruma araya girdi ve ceketi yırtılmıştı. Bu tür şeylerin son bulması gerek" şeklinde konuştu.
Yeni çıkardığı şarkı hakkında konuşan Dinçöz, "Yeni bir düzenleme yaptık. Çok güzel tepkiler aldık. Bugün iki güzel gelişme yaşadım. Hem yeni şarkım çıktı, hem de bir ev aldım. Yani Kıbrıs'tan bir ev aldım. Artık oğlum ve eşimle beraber bizi daha sık göreceksiniz Yavru Vatan'da" ifadelerini kullandı.