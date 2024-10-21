Petek Dinçöz'e sahnede bıçaklı saldırı girişimi

Yeni çıkardığı şarkı hakkında konuşan Dinçöz, "Yeni bir düzenleme yaptık. Çok güzel tepkiler aldık. Bugün iki güzel gelişme yaşadım. Hem yeni şarkım çıktı, hem de bir ev aldım. Yani Kıbrıs'tan bir ev aldım. Artık oğlum ve eşimle beraber bizi daha sık göreceksiniz Yavru Vatan'da" ifadelerini kullandı.