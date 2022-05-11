Petek Dinçöz'e yorum yağdı: ''Heykel gibi kadınsın''
Son dönemlerde magazin gündeminde sık sık yer alan Petek Dinçöz, paylaşımlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu.
Şarkılarıyla bir döneme damga vuran Petek Dinçöz, 15 Mart'ta 8 yıllık eşi Serkan Kodaloğlu ile tek celsede boşandı.
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Oğlunun velayetini alan Dinçöz, boşanmanın ardından Miami'ye taşındı. Oğlunun eğitimi için buraya yerleşen Dinçöz'ün Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la aşk yaşadığı iddia edildi. Ancak Zarrab'ın avukatı iddiayı yalanladı.
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Konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan Dinçöz ise sosyal medya paylaşımlarına hız verdi ve iddialı pozlarıyla sık sık adından söz ettirdi.
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O paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Dinçöz, mini şortuyla verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
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